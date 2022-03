Einbahnregelung auf Grenzbrücke in Hochburg/Ach landet vor deutschem Gericht

Kurios ist, dass die Brücke auf österreichischer Seite theoretisch in beide Richtungen befahrbar ist. Ab der Mitte in Deutschland jedoch nur einseitig als Einbahnstraße. Denn hier stehen die Einbahnstraßen- und Verbotsschilder, die die Stadt Burghausen im Jänner aufgestellt hat. Der Stadtrat hatte sich für die Einbahn-Regelung entschieden, um den angrenzenden Stadtplatz vom Verkehr zu beruhigen, die Sicherheit zu erhöhen und Lärm in der Altstadt zu reduzieren, argumentierte Burghausens Bürgermeister Florian Schneider (SPD).

Vielen Österreichern auf der anderen Seite der Salzach passt das nicht. Anrainer beschweren sich über mehr Verkehr auf den Ausweichrouten und Pendler über längere Wege. Der Kläger etwa muss bei der Heimfahrt den Umweg über die zweite Salzachbrücke nehmen.

Abgestimmt mit den österreichischen Nachbarn war die Einbahn auf der Brücke offensichtlich nicht. "Man ist vor vollendete Tatsachen gestellt worden", sagt der Bürgermeister von Hochburg-Ach, Martin Zimmer (ÖVP), zur dpa. Dabei wurden auch in der österreichischen Gemeinde Anpassungen erforderlich, etwa die Einrichtung einer Tempo-30-Zone.