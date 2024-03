Benefiz-Flohmarkt: Ein zweites Leben für Trachtenmode

Das Braunauer Wahrzeichen, die Stadtpfarrkirche St. Stephan, muss dringend saniert werden. Da auch die Pfarrgemeinde einen großen finanziellen Beitrag leisten muss, ist sie auf Spenden angewiesen. Und auf Hilfe. Auch die Braunauer Goldhauben fühlen sich mit dem "Braunauer Steffl" verbunden und wollen mit einem Trachtenmoden-Markt einen Beitrag leisten. "Auch wenn die Goldhaube überkonfessionell ist, ist sie doch eng mit den kirchlichen Feiertagen verbunden. So manche Prozession oder mancher Festtag wird durch sie geziert; sie verleiht ihm dadurch Würde und etwas ganz Besonderes. Denn wir alle sind mit unseren Wurzeln verbunden – und dafür steht die Goldhaube", sagt Obfrau Angelika Gerner.

Alles, was "trachtig" ist

Am 13. und 14. April wird zum Benefizmarkt unter dem Motto "Trachtenmode aus zweiter Hand" geladen. Verkauft werden sollen gut erhaltene Dirndl, Schmuck, Kopfbedeckung, Lederhosen, Strickwaren, Accessoires, Blusen und alles andere, was "trachtig" ist – das Ganze für die Innenrenovierung der Stadtpfarrkirche. Die Goldhaubenfrauen sammeln dafür auch Kleiderspenden. "Wir suchen alles, was ‚trachtig‘ ist und im Kasten hängt. Genau diese Stücke möchten wir wieder unter die Menschen bringen", sagt Gerner. Wer Trachten hat, die sonst nur im Schrank hängen bleiben würden und ein "zweites Leben" erhalten sollen, kann diese im Pfarrsaal Braunau-St. Stephan abgeben. Entgegengenommen werden die trachtigen Kleiderspenden an folgenden Terminen: Mittwoch, 13. März (8 bis 13 Uhr), Samstag, 16. März (10 bis 15 Uhr), Sonntag, 17. März (8.30 bis 11 Uhr), Mittwoch, 20. März, 8 bis 13 Uhr), und Freitag, 22. März (15 bis 19 Uhr). Die Kleider- und Geldspenden kommen zur Gänze der Kirchenrenovierung zugute.

Aktion "Rettet den Braunauer Steffl": Steuerlich absetzbare Spenden an das Bundesdenkmalamt mit Vor- und Nachnamen sowie Geburtsdatum, Adresse und dem Aktionscode A331 an IBAN: AT07 0100 0000 0503 1050; Spendenfolder liegen auch in der Kirche und in der Redaktion der OÖNachrichten in Braunau auf.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper