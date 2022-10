Ein Zweite-Klasse-Derby, das es ins Fernsehen schafft

Unbezwingbar. Ein defensives Bollwerk gepaart mit einer äußerst treffsicheren Offensive. So präsentiert sich der USV Pattigham/Pramet in dieser Saison. Die Mannschaft von Trainer Michael Hintenaus hat zwar am Wochenende erstmals Punkte liegengelassen (0:0 gegen St. Johann am Walde), verloren hat sie in der laufenden Meisterschaft aber noch nie. Zudem hat der USV in acht Spielen nur zwei (!) Gegentreffer kassiert und bereits 35 Tore erzielt. Angesichts dieser Statistik scheint das Derby zwischen dem Spitzenreiter und den Young Celtics Neuhofen zum Duell David gegen Goliath zu mutierten.

Doch leicht werden es die Neuhofner dem Gemeindenachbar mit Sicherheit nicht machen. Im Gegenteil – sie wollen sich so teuer wie möglich verkaufen. Auch deshalb, weil am Sonntag, 16. Oktober, um 15.30 Uhr in Pattigham erstmals Fernsehkameras laufen werden. Eingefädelt hat die Aufzeichnung dieses besonderen Aufeinandertreffens – übrigens das erste seit vielen Jahren – Michael Schober (kleines Foto). Dem Obmann-Stellvertreter des USV schwirrte diese Idee schon länger im Kopf herum, am Wochenende wird sie dank seiner guten Kontakte in die Tat umgesetzt. "Ich bin selbst Unternehmer, komme viel herum und lerne so immer wieder Leute kennen. Ein paar dieser Kontakte habe ich jetzt genutzt, um den Fernsehbeitrag einzufädeln", sagt Schober. Für den Funktionär eine Herzensangelegenheit, "denn so können wir unseren Verein ordentlich präsentieren und vor allem zeigen, dass auch in der zweiten Klasse richtig guter Fußball gespielt wird."

Der perfekte Gegenpart

Für die Umsetzung braucht es auch den USV Neuhofen, der erst am Dienstag von den Fernsehkameras am Fußballplatz erfahren hat. "Ich habe im Vorfeld schon etwas läuten gehört, aber erst jetzt wird mir klar, dass an der Sache etwas dran ist", sagt Markus Friedwagner, Trainer der Neuhofner 1c-Mannschaft auf Anfrage der OÖNachrichten. "Ein solches Ereignis steht nicht auf der Tagesordnung. Umso größer ist die Herausforderung, meiner jungen Mannschaft die Nervosität, mit der sie unabhängig von den Kameras immer mal wieder zu kämpfen hat, zu nehmen", weiß der Trainer.

Wie ihm das am besten gelingt, hat er in den vergangenen Jahren herausgefunden, denn die aktuelle 1c-Mannschaft besteht zu achtzig Prozent aus jenen Spielern, die Friedwagner bereits mehrere Jahre im Nachwuchs begleitet und trainiert hat. Erst seit dieser Saison – genauer gesagt seit neun Spielen – stellen sie sich gemeinsam den Anforderungen des Erwachsenenfußballs. Mitunter eine schwierige Aufgabe, denn die jungen Männer haben nicht nur Fußball im Kopf. "Tanzschule, der Führerschein, die Pubertät – diese Themen spielen für viele momentan eine große Rolle. In ein paar Jahren ist das aber hoffentlich vorbei", sagt Friedwagner, der die Lebensrealität seiner Schützlinge dennoch gut nachvollziehen kann.

Auch in puncto Konzentration habe seine Mannschaft noch Lernbedarf. "Sie hören noch viel zu sehr darauf, was das Publikum schreit. Irgendwie verständlich, denn noch vor ein paar Monaten haben sie in der Jugend vor 20 Zuschauern gespielt. Jetzt sind es zum Teil zehn Mal so viele. Daran muss man sich erst gewöhnen", sagt der Trainer. Trotzdem will er am Sonntag von seinen Burschen großen Einsatz sehen. "Wenn der stimmt, dann bin ich ganz unabhängig vom Ergebnis zufrieden. Außer sie schießen uns zweistellig ab. Das wäre richtig bitter", sagt Friedwagner.

Ganz unbegründet sind seine Bedenken nicht, denn kommt die Torfabrik des USV erst in Fahrt, ist sie nur schwer zu bremsen. Das hat unter anderem Lohnsburg gleich in der ersten Runde bei der 0:9-Niederlage schmerzlich zu spüren bekommen.

Zu sehen ist der rund fünfminütige Beitrag über das Nachbarschaftsduell zwischen dem USV TOPFenster Pattigham/Pramet und den Young Celtics Neuhofen ab Montag, 17. Oktober, (eine Woche lang) auf TV1 und HT1.