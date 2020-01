Ein Zimmer für den Schöpfer von "Es wird scho glei dumpa"

"Der Sänger der Weihnacht" war Pfarrer in der Marktgemeinde und ein allseits geschätzter und beliebter, offener und hilfsbereiter Seelsorger.

Er ist Ehrenbürger von Obernberg und Ehrendomherr. Nach jahrzehntelanger Forschung durch Konsulent Alfred Herrmüller aus Krenglbach ist seit einigen Jahren klar: "Es wird scho glei dumpa" ist von Anton Reidinger gedichtet und damit sein am weitesten bekanntes "Erbstück". Die Melodie hat er aus dem Kirchenlied "Maria dich lieben" auf seinen Text hin verändert und ergänzt.

Nach den Führungen in der Adventzeit zu diesem Thema wurde Anton Reidinger nun im Heimathaus Obernberg, einem der ältesten Häuser am Marktplatz, ein großer Teil eines Raumes gewidmet. Durch ein Fenster kann man von außen einen Blick hinein werfen und so einiges entdecken.

Nach eineinhalbjähriger Bauzeit werden die neu renovierten Räume erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Sie waren seit den 80er-Jahren für Besucher nicht mehr zugänglich. Nun soll dieser Raum den Obernberger Künstlern und vor allem Pfarrer Anton Reidinger, dem Schöpfer des Weihnachtsliedes, den Volksliedsängern Kathi Hohla und Franz Biereder sowie dem Kapellmeister und Komponisten Franz Rammerstorfer gewidmet sein. "In Zukunft haben die Besucher auch die Möglichkeit, die Musik dieser Künstler an einer Hörstation kennen zu lernen", so Josef Wiesenberger, der Obmann des Heimat- und Kulturvereines in seiner Eröffnungsansprache.