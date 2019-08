Ein wichtiger Schritt in Richtung normales Leben

Aktiv am Arbeitsleben teilnehmen ist für Menschen mit Beeinträchtigung immer noch nicht selbstverständlich. Einer, der es geschafft hat, ist Manuel Peham. Bisher erledigte der 34-Jährige Arbeitsaufträge für die Tritscheler GmbH in der Lebenshilfe-Werkstätte Eggerding. Nun ist er an zwei Vormittagen pro Woche direkt im Unternehmen mit Sitz in St. Marienkirchen tätig.

"Als Rollstuhlfahrer ist es nicht leicht, eine Arbeitsstelle zu finden. Ich bin der Firma Tritscheler sehr dankbar dafür, dass sie mir diese Chance gegeben hat. Ich freue mich jede Woche auf die zwei Tage in der Firma", sagt Manuel Peham. Der Beschäftigte der Lebenshilfe ist im Rahmen der Integrativen Beschäftigung bei Tritscheler tätig, wo er Schraub- und Montierarbeiten für Rollläden und Sonnenschutz erledigt. "Die Integrative Beschäftigung bietet Menschen mit Beeinträchtigung die Möglichkeit, direkt in Unternehmen tätig zu werden und dadurch ein neues Arbeitsumfeld und neue Leute kennenzulernen", sagt Michael Fuchs, Leiter der Lebenshilfe-Werkstätte Eggerding.

"Am Anfang war ich unsicher, aber das ist ja normal, wenn man wo neu hinkommt. Ich werde behandelt wie jeder andere Mitarbeiter, und meine Beeinträchtigung rückt in den Hintergrund", sagt Peham. Auch sein Arbeitgeber ist sehr zufrieden. "Wir sind froh, dass Manuel zu uns kommt. Die Chemie hat von Anfang an gepasst, und es ist so, als würde Manuel schon immer bei uns arbeiten. Es ist ganz normal", sagt Johann Neißl, Werkstättenleiter der Tritscheler GmbH.

