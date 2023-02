Ein Verletzter bei Frontalkollision im Innviertel

Zu dem Unfall ist es um 17.25 Uhr in St. Marienkirchen bei Schärding gekommen. Ein 59-jähriger Mann aus Bayern war mit seinem Pkw von Antiesenhofen Richtung Suben unterwegs. In der entgegengesetzten Richtung fuhr ein Ungar, der in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Wagen kam über die Straßenmitte, die Folge war eine Kollision. Dabei wurde der Pkw des 59-Jährigen gegen ein Verkehrsschild geschleudert. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und dem Roten Kreuz wurde der Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Der Ungar und sein Beifahrer blieben laut Polizei unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.

