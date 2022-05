Ein verlassener Ort im Herzen einer lebendigen Stadt

Einst herrschte in der Moosstraße in Mattighofen emsiges Treiben. 1200 Personen fanden in der Hoch-Zeit der Lederfabrik Vogl Arbeit. „Viele davon nahmen weite Strecken auf sich, um in der Fabrik zu arbeiten. Es hat welche gegeben, die täglich zehn Kilometer zu Fuß gegangen sind“, sagt Ludwig Vogl. Heute stehen die Hallen großteils leer. Produziert wird am Standort schon seit Jahren nicht mehr.