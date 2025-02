"Essen auf Rädern" in Ried: "Unikum" in OÖ feiert heuer sein 25-jähriges Jubiläum

Mit nur drei freiwilligen Mitarbeitern, aber mit ambitionierten Zielen wurde vor mehr als 25 Jahren der Leistungsbereich "Essen auf Rädern" im Bezirk Ried gegründet. Ein flächendeckendes Angebot für alle Gemeinden und gleiche Preise für die Portionen waren dem damaligen Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes, Josef Frauscher, und Klaus Gruber, Hauptverantwortlicher für den Aufbau, die wesentlichsten Anliegen. Drei Jahre lang wurden in Obernberg und Reichersberg bereits warme Mahlzeiten noch in privaten Autos zugestellt, ehe das Rote Kreuz Ried im Juli 2000 in diesem Bereich Partner des Sozialhilfeverbands (SHV) wurde und das Angebot mit Gruppen in Obernberg, Eberschwang, Mettmach und Ried Nord gemeinsam ausgerollt wurde.

Dieses Jahr feiert die Kooperation ihr 25-jähriges Jubiläum und kann auf eine beeindruckende Entwicklung zurückblicken. Mittlerweile werden flächendeckend im gesamten Bezirk – 365 Tage im Jahr – ältere Personen mit warmen Mahlzeiten versorgt. Verantwortlich dafür ist ein Team, das aus mehr als 300 freiwilligen Mitarbeitern besteht. 32 davon sind täglich im Einsatz, in 15 Gruppen werden pro Tag rund 400 Portionen an die angemeldeten Haushalte im Bezirk verteilt. Waren es im ersten Jahr der Zusammenarbeit noch rund 16.000 Portionen, die zugestellt wurden, wurden 2024 bereits mehr als 150.000 Mahlzeiten an den Mann und an die Frau gebracht.

Wesentlicher Faktor

"Unsere zahlreichen freiwilligen Mitarbeiter tragen dazu bei, dass ältere Menschen länger in den eigenen vier Wänden leben können und trotz persönlicher Einschränkungen bestens versorgt sind", sagt Christian Dobler-Strehle, Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes. Das Angebot im Bezirk Ried sei ein oberösterreichweites "Unikum": "Wir stellen die größte Flotte im gesamten Bundesland. Ein flächendeckendes Angebot von Essen auf Rädern gibt es ebenfalls sonst nur im Bezirk Schärding." In den vergangenen 25 Jahren sei der Dienst noch an keinem einzigen Tag ausgefallen, betont Dobler-Strehle.

Das Konzept "Essen auf Rädern" sei wesentlich für den SHV-Grundsatz "Mobil vor stationär", sagt SHV-Obfrau und Rieder Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer: "Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz trägt dazu bei, die Lebensqualität und Versorgung vieler Menschen im Bezirk zu verbessern. Dabei ist nicht nur die Verpflegung mit den hochwertigen Gerichten aus den SHV-eigenen Küchen ein wesentlicher Faktor, sondern auch der soziale Kontakt, der durch die ehrenamtlichen Mitarbeiter tagtäglich gepflegt wird."

Neuer Standort

Wie Gerhard Obermair, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes in Ried, betont, steige der Bedarf für "Essen auf Rädern" kontinuierlich. 20 bis 30 neue Anträge werden pro Monat gestellt. Der steigenden Nachfrage wolle man auch gerecht werden, sagt Obermair. Aus diesem Grund wird im Juni 2025 ein weiterer, neuer Standort in Aurolzmünster eröffnet. Zwischen 20 und 35 neue ehrenamtliche Mitarbeiter werden dafür gesucht. "Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren stimmen uns sehr positiv, dass wir diese auch finden", sagt Dobler-Strehle. Man verfüge auch dank der vielen freiwilligen Helfer über ein großes Netzwerk. Die Bereitschaft, ehrenamtlich zu helfen, sei im Bezirk Ried glücklicherweise sehr groß.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer