Ein Turbobrot für Schüler

"Mit dem Titel ‘Wir sind Brotdesigner’ starteten wir im März das Projekt. Ziel war, die Volksschulkinder im Entstehungsprozess eines eigenen Schulweckerls zu unterstützen", sagt Elternvereins-Obfrau Eva-Maria Wöckl.

Gemeinsam mit Bäcker und Kooperationspartner Michael Zagler wurden verschiedene Brotteiglinge verkostet und bewertet, die Kinder konnten dabei die Zutaten mit allen Sinnen wahrnehmen. Sie erhielten Teigrohlinge und durften ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die Kinder der vierten Klasse erstellten im Mathematikunterricht eine Statistik samt Diagramm und errechneten so den Lieblingsteig der gesamten Schüler. Herausgekommen ist eine Form, die an eine Schnecke erinnert. Zum Schluss erhielt das "Kind" noch einen Namen, "Turbo" wurde es getauft. Das Schulweckerl ist in Kürze in der Bäckerei zu erwerben und kann im kommenden Schuljahr als Pausenbrot von den Volksschülern abonniert werden.

Der Verein sei ein Bindeglied zwischen Schule, Kindern und Eltern. Im Vorstand sind ebenso Obfrau-Stellvertreterin Angelika Zauner, Julia Söllinger (Kassierin) und Daniela Schwaninger (Schriftführerin).