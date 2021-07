Eine unfassbare Familientragödie hat sich vor 100 Jahren in der Au in Waldzell ereignet. Hansi (10) und Marie (7) F. wurden grausam ermordet und im Wald versteckt. Als Täter wurde wenige Tage später der Vater der Kinder überführt. Es war der Donnerstag, 11. August, als die Geschwister Hansi und Marie kurz vor 9.30 Uhr von der Ortschaft Nußbaum aus nach Fossing aufbrachen, wo ihre ledige Mutter Anna Magd bei einem Bauern war. Gegen halb zehn Uhr waren die Kinder noch in Hacksperr gesehen worden,