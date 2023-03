Ein Team, 13 Medaillen

Auf einer abwechslungsreichen Strecke und bei sonnigem Wetter fanden am Wochenende in Lasberg die Landesmeisterschaften im Crosslauf statt. Dabei erkämpften sich die Athletinnen und Athleten der Sportunion IGLA long life in Summe 13 Medaillen - fünf davon in Gold.

Einen IGLA-Doppelsieg gab es in der Klasse U14 männlich zu feiern: Jonas Mesi gewann mit großem Vorsprung die Goldmedaille, dahinter lief Sam Schluckner mit einem starken Lauf zur Silbermedaille. Gemeinsam mit Emil Mühlböck (4.) holten sich die beiden somit auch den Titel in der Teamwertung.

Ebenfalls einen IGLA-Doppelsieg feierten Agnes Danner und Magdalena Sura in der Klasse U23 weiblich. Gemeinsam mit Silvia Mesi, die Platz drei in der Klasse W45 belegte, gab es noch Team-Silber in der Allgemeinen Klasse. Sina Feichtlbauer (8.), Mia Weber (10.) und Lara Andexlinger (19.) durften in der Teamwertung (U14 weiblich) die Bronzemedaille mit nach Hause nehmen.

Über Bronze konnte sich Alexander Weiß in der Klasse U20 männlich freuen. Vereinskollege Julian Mesi teilte sich das Rennen über 3200 Meter super ein und holte den Sieg (U18). Renate Keplinger sorgte für den fünften IGLA-Sieg des Tages. Sie erkämpfte sich Gold in der W60. Bronze in der Klasse U16 männlich ging an Linus Mühlböck, Kevin Polzinger lief dahinter als Vierter über die Ziellinie. Gemeinsam mit Niklas Luger holten sie sich Silber in der Teamwertung.

Weitere Top-10 Platzierungen: 6. Felix Sattlberger (U14 männlich); 8. Elena Schmidhuber, 9. Pia Furthmoser (beide U16 weiblich); 4. Agnes Danner (Allgemeine Klasse).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel Elisabeth Ertl