Ein Tag für die Ehrenamtlichen von morgen

"Da vorne!", ruft der eine Junge, "nein, gehen wir nach hinten", meint der andere und zeigt in die gegenteilige Richtung. In der Schärdinger Bezirkssporthalle gab es für die anwesenden Schulklassen vergangenen Freitag viele Möglichkeiten, die lokalen Organisationen kennenzulernen. Rotes Kreuz, Zivilschutzverband, Feuerwehr oder Wasserrettung – um nur eine Auswahl zu nennen – stellten sich und ihre Tätigkeiten spannend und teils spielerisch gestaltend vor. Denn in Schärding ging der vierte regionale Ehrenamtstag in Oberösterreich über die Bühne. Davor fanden diese bereits in den weiteren Vierteln des Landes – in Rohrbach, Steyr und Vöcklabruck – statt. Die Idee der Ehrenamtstage wurde durch ein Paket an Vorschlägen, das die Freiwilligen- Organisationen gemeinsam mit den OÖNachrichten im Freiwillligen-Manifest formuliert und der Landespolitik im vergangenen Juni vorgelegt hatten, geboren.

Ein Angebot, das auch in Schärding zahlreich angenommen wurde. "Es sind mehr Kinder und Jugendliche gekommen als anfangs erwartet", erzählt Florian Kurz, Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Schärding. Seine Mitarbeiter boten den jungen Gästen die Gelegenheit, sich selbst an einer Reanimationspuppe zu versuchen. Unter Anleitung der engagierten Rettungssanitäter wurden Druckmassagen und Beatmungen geübt.

Nachkommende Generation

Eine Station weiter präsentierte sich die Wasserrettung Schärding und Ortsstellenleiter Stephan Quirchtmaier. "Wir simulieren heute mit Rollbrettern und Seilen eine Bergung aus einem Fluss", erklärt Quirchtmaier, während die Schlange der Interessierten immer länger wird. Mit Schwimmweste und Helm ausgestattet ziehen sich die Kinder sichtlich begeistert durch die Halle. Ehrenamt macht Spaß – so eine der vielen Devisen an diesem Tag in der Bezirkssporthalle, in der auch Landeshauptmann Thomas Stelzer zu Gast war.

Die Wasserrettung simulierte mit den Kindern spielerisch eine Bergung. Bild: vabe

"Es ist uns ein Anliegen, ein ganz großes Dankeschön an die tausenden Ehrenamtlichen auszusprechen, die in Oberösterreich im Dienst der Allgemeinheit tätig sind", sagt Stelzer, der eine positive Bilanz der Ehrenamtstage zieht. "Ziel war es zu zeigen, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, sich ehrenamtlich zu engagieren und Kinder und Jugendliche für die freiwillige Arbeit in Organisationen und Vereinen zu begeistern." Ein Aspekt, den auch Bezirkshauptmann Rudolf Greiner hervorhob. "Es ist wichtig für unsere Gesellschaft, dass die nächste Generation an Ehrenamtlichen nachkommt." Während der Bezirkshauptmann spricht, sind die Kinder und Jugendlichen aber weiterhin eifrig in der Halle unterwegs. Zu Beginn der Veranstaltung wurde ein "Ehrenamtspass" ausgegeben, der durch das Absolvieren der verschiedensten Aufgaben abgestempelt wurde. So ließen sich die jungen Gäste vom lokalen Zivilschutzverband unter anderem erklären, was es mit dem Thema "Blackout" auf sich hat und erkundigten sich bei der Feuerwehr, wie der Einsatz von Drohnen die Arbeit der Kameraden erleichtern soll.

Rund 47 Prozent der Menschen in Oberösterreich engagieren sich aktuell freiwillig. Die Ehrenamtstage, die sich als wahre Besuchermagneten erwiesen, sollen dafür sorgen, dass diese Zahl weiterhin so hoch bleibt.