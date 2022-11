Ein Tag der Literatur im Gedenken an den Autor Franz Xaver Hofer

Ganz im Zeichen des Gedenkens an den Schriftsteller und Lehrer Franz Xaver Hofer (1942-2012) steht der 7. Schärdinger Literaturtag, der am Samstag, 26. November, in der Schärdinger Schlossgalerie veranstaltet wird. Der Literaturtag findet anlässlich des 10. Todestages von Franz Xaver Hofer statt. Dieser wäre am 24. November 80 Jahre alt geworden.