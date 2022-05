Ein Tag, an dem auf die Demenz "vergessen" wird

"Ja, wer bist denn du. Du g’foist ma!" Bereits als ich das neu errichtete Tagesbetreuungszentrum in Tumeltsham betrete, läuft der Schmäh und ich bin ab der ersten Minute nicht nur dabei, sondern fast schon mittendrin. Die saloppe Begrüßung kam übrigens von "Kathi". Im Laufe des Vormittags konnte ich dann noch feststellen, dass die sympathische Dame nicht auf den Mund gefallen ist und auch eine gute "Gstanzlsängerin" war und noch immer ist.

Immer mehr Menschen sind in der "Lebensphase Alter" allein, sehr oft einsam und vermissen den Kontakt zu den Mitmenschen. Das Gemeinschaftsprojekt "Tagesbetreuungszentrum" des Roten Kreuzes bietet in den neu errichteten Räumlichkeiten in Tumeltsham ein zusätzliches Angebot zur Tagesbetreuung von Senioren im Bezirk Ried. Die Resonanz ist gewaltig. Vor einem Jahr mit zwei Öffnungstagen gestartet, mittlerweile sind es drei Tage und ein vierter Öffnungstag wird schon angedacht bzw. ist schon in Planung.

Was schon beim Betreten auffällt: Hier handelt es sich nicht um ein Klinikum oder Altersheim, die Ausstattung ist nicht steril, die Farbe weiß wurde, so gut es geht, vermieden. Es ist, als ob man in eine große Wohnung mit einem riesigen Wohnzimmer hineingeht. "Wir hatten die Möglichkeit, bei den Planungen von Anfang an dabei zu sein. Uns war der Wohlfühlfaktor sehr wichtig, wir wollten bewusst ein klinisches Ambiente vermeiden. Und das ist wirklich gelungen. Die Menschen, die zu uns kommen, fühlen sich richtig wohl und genießen den Tag bei uns!", freut sich Christian Dobler-Strehle, der Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes über die gute Resonanz.

Christian Dobler-Strehle, Bezirksgeschäftsleiter Rotes Kreuz Bild: tst

In der Zeit von 7.30 bis 16.30 Uhr wird den Tagesgästen ein buntes Programm geboten. Es wird darauf geschaut, dass immer alle Anwesenden, so gut es geht, eingebunden werden. Die "Gäste" werden auch kulinarisch versorgt. Das Essen kommt aus der Küche des Alten- und Pflegeheimes Ried. Am Tisch steht allerdings nicht die große Lieferbox. Der Esstisch wird stilvoll aufgedeckt, die Speisen auf schönen Tellern und mit Besteck serviert, auch die Servietten sind aus rotem Stoff. Da schmeckt das Essen noch ein wenig besser!

Mittagszeit: Das Essen wird liebevoll von den Betreuerinnen serviert. Bild: jsz

Jeder ist hier willkommen. Es ist auch keine Pflegestufe notwendig. Es kommen Senioren/-innen, die in der Stufe Null sind, es geht aber hoch bis zur Stufe 5 und 6. "Wir haben innerhalb kurzer Zeit gesehen, dass die Mischung wichtig ist. Die höheren Pflegestufen profitieren von den niedrigen. Es braucht keiner Angst zu haben, dass er hier überfordert wird", sagt Christian Dobler-Strehle.

Alle Sinne werden angeregt

Bewegung, Musik, Gedächtnistraining, Quiz, Rätsel, aber auch kurzzeitig wieder Erholungsphasen. Der Tag ist gut durchgeplant. Zwischendurch gibt es immer genug zu trinken, werden die Tabletten verabreicht, es gibt Äpfel und Mandarinen als Snack zwischendurch. "Wir betreiben hier keine ‘Zwangsbespaßung’, jeder soll sich wohlfühlen. Die Menschen werden eingebunden. Jeder, wie er kann. Mittwoch ist Apfelstrudeltag, wir haben auch Fastengebäck, Weihnachtskekse gebacken. Wer ein wenig mitarbeitet und unterstützen kann, fühlt sich anerkannt. Wir haben beispielsweise eine Dame hier, die unsere Servietten bügelt. Andere legen die Decken im Ruheraum zusammen, helfen beim Aufdecken und Zusammenräumen", sagt Johanna Salhofer. Sie ist Fachsozialbetreuerin Altenarbeit und sozusagen die Leiterin des Tagesbetreuungszentrums. Am Donnerstag ist die Gruppe gut durchmischt. Fünf Frauen und fünf Männer sind gekommen. Der Mittwoch ist ein "reiner" Frauentag. Nicht bestätigten Gerüchten zufolge wird hier viel "diskutiert" und es werden viele Themen "aufgearbeitet".

Johanna Salhofer, Fachsozialbetreuerin Altenarbeit Bild: jsz

Positives Feedback

Die Resonanz der Betreuten ist äußerst positiv. "Ich freue mich schon die ganze Woche auf den Donnerstag. Da hat man jemanden zum Reden. Zu Hause bin ich den ganzen Tag allein. In der Früh aufstehen, kleine Arbeiten erledigen, essen, am Abend schlafen gehen. Das wird auf die Dauer natürlich ein wenig fad", sagt Kathi. Und auch Josef, der lange Zeit still dagesessen ist, pflichtet ihr bei. "Für mich ist das fast wie im siebenten Himmel. Da gibts nichts zu meckern!", schmunzelt er.

Nach der Kennenlernphase ist es dann Zeit für die ersten Spiele. Ein Sesselkreis wird gebildet, bunte Tücher und Bälle verteilt und die "Musikmaschine" eingeschaltet. Als Erstes wird eine Fahrt in der U-Bahn gespielt. Im Hintergrund läuft das Lied "Kleine Schaffnerin". Dabei werden Arme und Beine miteingebunden. Es gibt keinen, der nicht mitmacht. Jeder wird mitgerissen. Und es wird auch laut mitgesungen, der Text dürfte mittlerweile bei den meisten gut abgespeichert sein.

Es folgt ein Geschicklichkeitsspiel mit einem großen Tuch (Foto oben), bei dem ein Ball von allen herumjongliert werden muss. Koordination, Geschicklichkeit, aber auch schnelles Denken werden hier gefördert.

Wer nicht von Angehörigen gebracht werden kann, für den gibt es einen Transportdienst des Roten Kreuzes: "Ich genieße schon das Fahren mit dem Bus, das ist fast wie ein Ausflug für mich und gibt mir ein wenig Freiheitsgefühl", sagt eine Dame.