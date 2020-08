"Unser Lebenstraum geht in Erfüllung." Mit diesen Worten umschrieb Josef Schütz am Freitag seine Gefühle. Gemeinsam mit Gattin Irene lud er zur Spatenstichfeier für das weltweit erste "Zero-Energy-Museum" nach Engelhartszell. Und viel Prominenz folgte der Einladung, an der Spitze Außenminister Alexander Schallenberg und Chinas Botschafter in Österreich, Li Xiaosi. Mit einer Videobotschaft war sogar Bundeskanzler Sebastian Kurz Gast im Donaumarkt.