Ein Stück der B156 wird verbreitert

Die Verbreiterung der B156 ist Teil einer vom oberösterreichischen Landtag beschlossenen Mehrjahresverpflichtung. Derzeit sei die Bundesstraße nur 6,2 Meter breit, zu wenig für eine Straße dieser Kategorie und nicht optimal für den hohen Schwerverkehrsanteil, sagt FPÖ-Landtagsabgeordneter David Schießl. Deshalb hat sich das Infrastrukturressort von FP-Landesrat Günther Steinkellner das Ziel gesetzt, die Straße auf 7,5 Meter zu verbreitern.

Weiterer Teil dieses Projektes ist die Errichtung von begleitenden Geh- und Radwegen, die von den betroffenen Gemeinden bereits gefordert wurden. Diese Geh- und Radwege sollen parallel zur B156 verlaufen und an die bestehende Verbindung in der Ortschaft Gundertshausen (Eggelsberg) anschließen. Die Gemeinde St. Georgen am Fillmannsbach errichtet einen Linksabbieger, um künftige Betriebsbaugebiete zu erschließen. Auch die bestehenden Bushaltestellen in den Ortschaften Angern und Unterhaunsberg werden neu errichtet.

