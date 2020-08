Auch heuer wird es am Abend des Samstags, 15. August, wieder zu beobachten sein: Scheint die Sonne, wandert ein Sonnenstrahl über das Hauptbild des Hochaltares in der Pfarrkirche Ostermiething. Um etwa 19.50 Uhr beleuchtet der Strahl genau die Mitte des Bildes, das die Auffahrt Marias in den Himmel darstellt. Der 15. August ist Mariä Himmelfahrt, der Tag des Patroziniums der Ostermiethinger Pfarrkirche.