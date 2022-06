Ein "Sommer des Respekts" für eine bessere Welt

Pünktlich zum Sommerbeginn am Montag, 20. Juni, eröffnet die Stadtgemeinde Schärding den "Sommer des Respektes". Gemeinsam mit NGO’s, sozialen Initiativen, Schulen, Vereinen und ehrenamtlich Engagierten findet erstmals ein Festival statt, bei dem den Themen Respekt und gelingendes Zusammenleben eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Startschuss ist am 20. Juni um 18 Uhr am Stadtplatz in Schärding mit einem bunten Programm. Nach der feierlichen Eröffnung durch Schärdings Bürgermeister Günter Streicher (SP) spielt die Stadtkapelle auf. Und auch die Jugend kommt zu Wort: Schüler des Schärdinger Gymnasiums tragen ihre Gedanken zum Thema Respekt als Poetry-Slam (Literarischer Wettbewerb mit selbstverfassten Texten, Anm. der Red.) vor. Die Musikschule Schärding gestaltet den Abend als zentrale Vermittlerin dieses "respektvollen Miteinanders". Drei Lehrkräfte, mit und ohne Migrationshintergrund, und die Zwillinge Sara und Sanaz Zaher aus dem Iran werden an diesem Abend auf ihren Gitarren spielen. Weiters werden der aus Nordmazedonien stammende Akkordeonist, Anantas Dinovsky, sowie der niederösterreichische Musiklehrer Jakob Steinkellner auf seiner Steirischen Harmonika zu hören sein.

Auch kulinarisch wird an diesem Abend in Schärding so einiges geboten: ägyptische, pakistanische und afrikanische Speisen können die Besucher an diesem Abend kosten. Das Team des Weltladens Schärding serviert fairen Kaffee.

Tiefgründige Auseinandersetzung

Beim "Sommer des Respektes" werden in Schärding vier Wochen lang Veranstaltungen und Vorträge präsentiert, die sich ernsthaft und tiefgründig mit dem Thema auseinandersetzen, aber auch die Freude und der Spaß kommen nicht zu kurz. Dafür sorgen kreative und künstlerische Begegnungsabende. "Respekt ist ein zentrales Element in der Gesellschaft. Durch die vielen Veranstaltungen, die im Projektzeitraum in Schärding stattfinden, kann man gut erkennen, wie wichtig den Menschen das Thema ist", so Tobias Gatterbauer vom Veranstaltungsteam.

"Café Feuervogel des Respekts"

Bei Pro Mente Schärding findet am Donnerstag, 23. Juni, von 10 bis 15 Uhr, die erste Veranstaltung des bunten Programmes statt. Das "Café Feuervogel" als wöchentlicher Treffpunkt der Pro Mente gibt es bereits seit über 20 Jahren in Schärding. Hier wird miteinander gekocht, gespielt, diskutiert sowie Lustiges und Trauriges miteinander geteilt. Am 23. Juni lädt das Team zum "Tag der offenen Tür und Garten" in die Linzerstraße 13 ein. Neben der Präsentation von dort gestalteten Kunstwerken, wird auch der Inklusionschor ein Ständchen singen und es gibt die Möglichkeit, seine eigenen Schreibkünste zu entdecken. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt.

Digitale Schnitzeljagd in der Stadt

Aktionen, Rätsel und Impulse zum Thema Respekt erwarten die Besucher bei einer digitalen Schnitzeljagd durch Schärding. Einfach mit dem Handy beim Kirchenplatz den QR-Code scannen und die Stadt einmal ganz anders entdecken. Der Weg kann von 20. Juni bis 15. Juli jederzeit begangen werden. Startpunkt ist bei der Pfarrkirche Schärding. Als Organisator fungiert die katholische Jugend. Detaillierte Infos online: www.schaerding.at