Ein schwungvolles Fest zum Jubiläum: 60 Jahre Blasmusikverband im Bezirk

Jungmusiker aus dem ganzen Bezirk treten am Samstag, 6. Juli, in Neukirchen auf.

60 Jahre wird er alt, der Blasmusikverband im Bezirk Braunau. Alt sieht er beim Geburtstagsfest aber ganz und gar nicht aus: Denn dieses haben die Jungmusikerinnen und Jungmusiker fest in der Hand. Gefeiert wird der "Runde" beim Jugendmusikfest am Samstag, 6. Juli, in Neukirchen. Die Bezirksleitung des Blasmusikverbandes lädt gemeinsam mit der Trachtenmusikkapelle Neukirchen dazu ein – im Zuge des Dorffestes dreht sich daher alles um die Blasmusikjugend.

Und diese hat alle Hände voll zu tun, die zahlreich erwarteten Besucher wollen unterhalten werden. Es spielen 15 verschiedene Jugendorchester und Ensembles. Sie treten an verschiedenen Orten in Neukirchen auf – der musikalische Konzertgenuss ist daher mit einem Spaziergang durch den Ort verbunden. Drei Bühnen werden aufgebaut: Vor der Musikschule, vor der Mittelschule und im Innenhof der Familie Schmerold. Auch das Wetter kann die Stimmung nicht vermiesen – wenn es nicht mitspielt, dann werden die Bühnen in Innenräumen aufgebaut.

350 Jungmusiker auf einmal

Höhepunkt der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr. Der große Festakt steht um diese Zeit auf dem Programm, alle anwesenden Jungmusikerinnen und Jungmusiker spielen gemeinsam auf – erwartet werden rund 350! Dieser Auftritt verspricht eine hörenswerte Klangwolke für die Besucherinnen und Besucher. Beim Festakt wird aber nicht nur gemeinsam gespielt, sondern auch marschiert. Jene 80 jungen Musiker, die bei Marschproben mit Bezirksstabführer Arnold Feichtenschlager für diesen Auftritt geübt haben, wollen ihr Können zeigen. Die Gäste werden nicht nur musikalisch, sondern natürlich auch kulinarisch versorgt. Die Trachtenmusikkapelle Neukirchen wird sich darum kümmern. Das Jugendmusikfest beginnt um 14 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper