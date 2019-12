Der Brambergersaal war am Sonntag nicht mehr wiederzuerkennen. Der große Veranstaltungssaal in Eggerding wurde in ein rot-weißes Tuch gehüllt, von allen Seiten stach einem das bekannte Logo des FC Bayern München ins Auge. Trikots aus den verschiedenen Jahrzehnten, Transparente und Fahnen umrundeten den Raum. In diesem befanden sich an diesem Vormittag rund 300 Fans des deutschen Rekordmeisters, natürlich alle in ihrem persönlichen Bayern-Trikot.