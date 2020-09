Ein gebürtiger Innviertler ist im US-amerikanischen Wahlkampf tätig. Der Rieder Michael Ohnmacht (80) lebt in Colorado und hat 400 Postkarten an ausgewählte Adressaten im Bundesstaat Florida geschickt. In einem persönlichen Text vermittelt er auf subtile Weise, für wen am 3. November bei der US-Präsidentenwahl gestimmt werden soll.