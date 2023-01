Ein offenes Ohr für die Mitarbeiter der Zukunft

Ständig an den Schrauben drehen, am Ball bleiben, neue Konzepte überlegen und umsetzen. Bei Scheuch ist das seit vielen Jahren gängige Praxis. Die Innviertler Lufttechnik-Firma will so den Lehrlings- und Fachkräftemangel zumindest abfedern. Mit Erfolg. Aktuell werden 68 Lehrlinge in zwölf verschiedenen Berufen ausgebildet. Erst 2022 ist "Betriebslogistik", die für viele Mädchen eine echte Alternative zu den Standardberufen zu sein scheint, dazugekommen.

Um für junge Menschen als Arbeitgeber attraktiv zu sein, gibt es bei Scheuch ein ganzes Team, das sich um potentielle und aktuelle Lehrlinge kümmert: Eva Friedrich, Bernhard Urwanisch und Matthias Schmee. Sie sind unter anderem für die Stage blue, das neue und hochmoderne Ausbildungszentrum der Firma und die Einführung der sogenannten Backstage-Tage während der Corona-Pandemie verantwortlich. "Damals durfte niemand schnuppern kommen. Wir haben deshalb überlegt, was wir stattdessen anbieten könnten. Das Resultat sind die Backstage-Tage, die seither zwischen fünf und acht Mal im Jahr stattfinden. Dabei kommen die Interessenten für ein paar Stunden in die Firma, können Kontakte knüpfen, unseren Fachexperten, die sich viel Zeit für individuelle Fragen und Interessen nehmen, zuschauen und so ein Gefühl für das Unternehmen entwickeln", erklärt Bernhard Urwanisch. Auch die Eltern werden in diesem ersten Schritt bereits mit einbezogen. "Jeder Mama und jedem Papa ist es wichtig, dass ihr Kind gut aufgehoben ist. Außerdem sind sie ein wichtiger Teil der Ausbildung. Und bei so einem ersten Kennenlernen spürt man meist schnell, ob es passt", ist Eva Friedrich überzeugt.

Was wirklich zählt

Dass es passt, wohlfühlen, Wertschätzung, ein angenehmes Arbeitsumfeld – das seien bei den jungen Leuten die entscheidenden Kriterien, wenn es um die Wahl ihres (künftigen) Arbeitsplatzes geht. "Wir haben das in vielen Gesprächen wieder und wieder festgestellt. Anders als oft behauptet geht es ihnen weniger um viel Geld und Freizeit. Natürlich müssen auch diese Faktoren stimmen, aber in erster Linie wollen sie mit einem guten Gefühl zur Arbeit gehen, eine sinnvolle Aufgabe haben und sich wertgeschätzt fühlen", sagt Eva Friedrich.

Um all das zu erreichen, haben sie und ihre Kollegen Grill-Nachmittage mit Live-Musik veranstaltet, an einer Kart-Trophy teilgenommen und machen einmal pro Monat eine gemeinsame Kaffeepause. "Letzteres haben sich die Lehrlinge ausdrücklich gewünscht. Da stehen wir einfach gemütlich beisammen und reden. Dabei kommen wichtige Dinge – gute wie weniger gute – zur Sprache, die wir dann wieder aufgreifen können. Eigentlich eine einfache, aber extrem wichtige Sache", sagt Eva Friedrich.

Persönliche Kontakte pflegen, ein offenes Ohr haben, flexibel sein – auch das seien entscheidende Faktoren, um junge Leute für das eigene Unternehmen zu begeistern. "Dafür müssen wir natürlich ein paar Extra-Meter gehen, aber der Aufwand lohnt sich. In den vergangenen Jahren ist das deutlich geworden. Inzwischen haben wir eine gute Basis, aber darauf können wir uns natürlich nicht ausruhen, sondern müssen am Ball bleiben", sagt Matthias Schmee.

Zweite Chancen und der Glaube an die Jugend von heute

„Mit einem Vierer im Zeugnis hätte ich früher niemanden eingestellt“, sagt Matthias Schmee (Human Ressources). Heute sehen das die Lehrlingsverantwortlichen bei Scheuch differenzierter. Sie achten inzwischen vor allem auf das Auftreten potentieller Lehrlinge, wie sie sich beim Schnuppern verhalten und ob sie mit künftigen Kollegen und Vorgesetzten harmonieren. Passt das alles, dann gibt es noch einen kurzen Aufnahmetest. Inzwischen wieder analog. „Aber selbst wenn der nicht optimal läuft, heißt das noch nichts. Manche sind einfach nervös, haben sich beim Schnuppern aber super angestellt. In solchen Fällen gibt es immer eine zweite Chance“, sagt Schmee.

Kommt ein Ausbildungsvertrag zustande, machen alle Lehrlinge – unabhängig vom späteren Beruf – eine gemeinsame Grundausbildung. Außerdem gibt es ein großes Kennenlernen inklusive zwei Tagen Teambuilding. „Nach dieser Grundausbildung sollten alle ungefähr auf dem gleichen Bildungsstand sein. Von da an kommen die Lehrlinge nach und nach in ihre Abteilungen“, erklärt Lehrlingsausbilder Bernhard Urwanisch. Zu diesem Zeitpunkt kennen die Lehrlinge ihr Ausbildner bereits relativ gut. „Das liegt an den Backstage- und Schnuppertagen. Viele Fachkräfte kommen anschließend zu uns und sagen: ‘Den oder die wollen wir unbedingt haben’. Und wir hören natürlich auf sie. So ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass es funktioniert“, sagt Urwanisch.

Eine Form der Prävention gibt es bei Scheuch auch in puncto Berufsschule. „Wir bieten spezielle Vorbereitungskurse an, damit sich die Lehrlinge anschließend leichter tun. Fast immer weiß man ja schon im Vorfeld, in welchen Fächern es vielleicht schwierig werden könnte. Und dank der Vorbereitung kann vieles schon im Vorhinein abgefangen werden. Auch die Eltern wissen dieses Angebot sehr zu schätzen“, sagt Bernhard Urwanisch und ergänzt: „Wir glauben ja an die jungen Leute, die bei uns arbeiten. Daher ist es unsere Aufgabe, sie bestmöglich zu unterstützen und gut auf sie acht zu geben.“ (elha)

