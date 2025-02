Ein "Nachwuchsredakteur" hilft bei den OÖN in Ried mit

Finn Feichtinger hilft in der OÖN-Redaktion in Ried mit.

"Ich habe mich schon immer sehr für Literatur und Journalismus interessiert. Daher freut es mich, etwas mehr über diesen Beruf zu erfahren", sagt der Schüler. Am Dienstag besuchte der Nachwuchsredakteur am Vormittag eine Pressekonferenz der Messe Ried in der Brauerei Ried, wo Finn Feichtinger von Geschäftsführer Christian Aigner herzlich willkommen geheißen wurde. Am Mittwoch wird der 14-Jährige unter anderem eine Gerichtsverhandlung verfolgen.

Finn Feichtinger mit Christian Aigner, dem Geschäftsführer der Brauerei Ried

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper