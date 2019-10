Ein Musical für die ganze Familie

Mit dem Familienmusical "Ruth" bringen mehr als 60 junge Darsteller, die unter dem Namen "KISI – God’s singing Kids" auftreten – am 26. Oktober eine berührende biblische Geschichte auf die Bühne. Es ist die Geschichte der jungen Ausländerin Ruth, die in einer unruhigen Zeit mit viel Vertrauen zu ihrer Schwiegermutter Naomi Vertrautes verlässt und in eine ungewisse Welt zieht. Die Erfahrungen, die sie dabei macht, lassen die junge Ruth ihr eigenes Leben entdecken. Es ist eine Geschichte vom Fremdsein und vom Neubeginn sowie von Freundschaft.

Ein vielfältiges Ensemble

"Ich bewundere Ruth. Sie wagt es, alles Vertraute zu verlassen. Einfach weil sie zu Naomi steht. Sie gibt ihr Leben für die alte Frau und findet dabei ihres", sagt die Autorin des Musicals, Birgit Minichmayr. Die Pastoralassistentin und ihr Mann Hannes sind die Produzenten des Musicals, das am Nationalfeiertag, 26. Oktober, in der Jahnturnhalle in Ried zu hören ist (Beginn: 18 Uhr).

Aufgeführt wird das Musical vom Ensemble KISI. Sie nennen sich "God’s singing Kids" und bestehen aus mehr als 60 Darstellern im Alter zwischen sieben und 48 Jahren. KISI wurde von Birgit und Hannes Minichmayr aus Altmünster gegründet, "Ruth" ist nicht das erste Musical, das aufgeführt wird. Mit ihren Musicals wollen die Beiden eine moderne und zeitgemäße Vermittlung biblischer Themen für Jung und Alt umsetzen. Das Konzert ist in Zusammenarbeit der kirchlichen Organisationen im Dekanat Ried zustande gekommen, Karten für das Musical (auch Online-Kauf) sind bei allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich (u.a. Mediamarkt, Libro) sowie bei der Raiffeisenbank.

Informationen und Hörproben auf www.ruth-musical.org