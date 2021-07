Nur einen Teil seiner Sammlung hat der Braunauer Andreas Penninger in seiner Wohnung Rücken an Rücken geschlichtet. Den Rest verwaltet er in seinem Keller. Dennoch findet er aus den insgesamt 4000 Notenbänden und 1500 Fachzeitschriften auf Anhieb, was er sucht. Nicht nur, weil er alles alphabetisch und nach Stilen sortiert hat, sondern auch weil er genauestens Buch führt.