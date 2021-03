Ein Mann, der mit vielen Bällen jongliert

Fußball hat Elmar Springer in jungen Jahren nur im Garten gespielt. Seine Leidenschaft galt dem Tennis. Eine Passion, die ihn – auch dank seiner Mama, die ihren Sohn regelmäßig zu den Trainingseinheiten nach Linz gefahren hat – bis in die Staatsliga führte. Mit Fußball hat sich der Tumeltshamer erst wieder intensiver beschäftigt, als sein eigener Sohn Florian angefangen hat zu spielen. Nicht ganz "unschuldig" an seiner Laufbahn als Fußballtrainer ist auch der Beruf des 48-Jährigen.