Ein Mann, der gern im Gestern lebt

35.000 Namen, 10.000 Datensätze, 1350 Häuser, Unmengen an Fotos und 13 Jahre intensive Arbeit. All das steckt in der 1215 Seiten starken und zwei Bände umfassenden Häuser-Chronik von Eberschwang, die Franz Buchinger vor kurzem fertiggestellt und präsentiert hat. Gemeinsam mit Anna Burghart hat der 66-Jährige fast 10.000 Arbeitsstunden in dieses Projekt, dessen Idee schon Mitte der Achtziger-Jahre entstanden ist, investiert.