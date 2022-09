Kartoffeln und Nudeln in allen Variationen – Hauptsache viele Kalorien und Kohlenhydrate, um zuzunehmen. So sah der Essensplan von Norbert Schiessl bis vor ein paar Tagen aus. Der 51-Jährige wollte vor seinem Start beim Megarace in Bayerisch Eisenstein ein wenig mehr als seine üblichen 67 Kilogramm auf die Waage bringen. Ein Polster, das der Geinberger dringend brauchen wird. Denn was er vorhat, ist selbst für ihn, der sich regelmäßig mit Extremsituationen konfrontiert, radikal.