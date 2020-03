Ein Mann, berauscht vom (Dauer-)Lauf

Zweierlei hat Marcus Reischauer bei Großveranstaltungen wie dem Paris Marathon immer dabei: Seine Frau Diana und eine Glücksunterhose. Diese Konstellation, unbändiger Ehrgeiz und seine Härte zu sich selbst haben in den vergangenen sechs Jahren aus dem Elektrotechniker einen Spitzensportler geformt. Eine Entwicklung, die für ihn selbst so nicht absehbar war. "Ich habe elf Jahre lang jedes Wochenende in einer Bar gearbeitet. Ich hatte damals viel Spaß und möchte diese Jahre nicht missen, aber alles hat seine Zeit", sagt der Pattighamer.

Stunden, Minuten, Sekunden – Zeit hat für den 36-Jährigen inzwischen eine andere Bedeutung. Vor allem, wenn sie zu schnell verläuft. "Meinen ersten großen Wettkampf habe ich 2014 beim Wings for Life World Run in St. Pölten absolviert. Damals habe ich 32,6 Kilometer geschafft. Dieser Erfolg hat mich so motiviert, dass ich ein Jahr später meinen ersten Marathon in der Wachau gelaufen bin. Ich wollte unbedingt unter drei Stunden bleiben, aber das ist sich nicht ausgegangen", sagt der Innviertler, der für 42,195 Kilometer 3:09 Stunden gebraucht hat. Ein Dämpfer, der zum Antrieb wurde. "Damals hat mich der Ehrgeiz richtig gepackt."

Der Weg als Ziel

Um noch besser, sprich schneller zu werden, hat sich Marcus Reischauer 2017 Unterstützung geholt. Seither treibt ihn nicht nur sein Eifer, sondern auch Trainer Stephan Quirchtmaier an. "Er ist streng, eben ein richtiger Bundesheer-Typ. Aber ich selbst bin wahrscheinlich noch härter zu mir", sagt der 36-Jährige, der inzwischen fast täglich trainiert. Dieser Einsatz zeigt Wirkung. 2019 lief er den Paris Marathon in 2:42,06 Stunden. "Es war ein unbeschreiblich schönes Erlebnis. Ich konnte die letzten fünf Kilometer richtig genießen und war wie im Rausch", erinnert sich Reischauer. Erste Gratulantin im Ziel war seine Frau Diana, die mittlerweile ebenfalls läuft. "Am Anfang wollte sie keine Ratschläge von mir und alles ganz alleine machen, aber inzwischen darf ich ein bisschen mithelfen und sie unterstützen", sagt der Pattighamer, der seinen Töchtern ein Vorbild ist. "Durch vorleben und -zeigen lassen sich Kinder super motivieren. Wenn der Papa eine Medaille bekommt, wollen sie auch eine."

Bei Großerveranstaltungen immer mit dabei: Frau Diana.

Urkunden und Medaillen haben Marcus Reischauer (indirekt) nach Paris gebracht. "Zu uns in die Firma kam ein Vertreter. Der hat meine Urkunden an der Wand gesehen und wir haben angefangen, über Sport zu sprechen. Dabei hat sich herausgestellt, dass seine Firma Hauptsponsor des Paris Marathon ist. Er hat mir einen Startplatz angeboten und drei Wochen später bekam ich eine E-Mail, dass ich angemeldet bin", erinnert sich Reischauer. Ein paar Monate später stand er mit 54.000 anderen Läufern an der Startlinie. "Das war ein irre Gefühl. Ich hatte überall Gänsehaut."

Noch lange nicht "fertig"

Der Marathon in der Stadt der Liebe ist für ihn und seine Frau inzwischen zum jährlichen Fixpunkt geworden – genau wie der Wings for Life Run. Darüber hinaus will Marcus Reischauer heuer in Berlin starten (27. September) und sich anschließend auf dem Ironman 2021 in Klagenfurt vorbereiten. "Eigentlich wollte ich heuer schon starten, aber ich war zu langsam. Der Bewerb war nach einer halben Stunde ausverkauft." Und noch etwas hat sich der Pattighamer in den Kopf gesetzt: irgendwann am Ötztaler Radmarathon (238 Kilometer und 5.500 Höhenmeter) teilnehmen. "Es gibt ein paar Dinge, die man als Sportler einfach machen muss. Dazu gehört für mich der Ironman. Er ist das Top-Ding, das man leisten kann. Mehr geht eigentlich nicht." Mit Diana an seiner Seite und der Glücksunterhose im Gepäck wird der 36-Jährige auch diese Challenge meistern.

"Völlig berauscht von den Emotionen"

Marcus Reischauer über die Härte zu sich selbst und unvergessliche Gänsehaut-Momente

Eine Woche lang faul in der Sonne liegen – wäre das was für Sie?

Das ginge gar nicht. Vor zehn Jahren hätte ich mir das zwar nicht vorstellen können, aber inzwischen halte ich es ohne Sport nicht mehr aus. Es ist eine gewisse Sucht, das ist mir klar. Als ich mit dem intensiveren Training angefangen habe war Axel Pölzleitner immer mein Vorbild. Er hat einen Sport-Vogel – und ich mittlerweile auch.

Kennen Sie trotzdem noch so etwas wie Muskelkater?

Auf jeden Fall. Vor allem nach einer Verletzung oder einem sehr anstrengenen Bewerb tut auch mir der ganze Körper weh.

Und das ist es wert?

Es sind unvergessliche Momente wie beim Paris Marathon 2019, für die ich das viele Training gerne in Kauf nehme. Dieses Gefühl auf den letzten Kilometern, wenn du weißt, dass es eine super Zeit wird, ist mega. Man ist völlig berauscht von den ganzen Emotionen. Vergleichbar ist es vielleicht mit der Geburt eines Kindes. Man muss selbst dabei gewesen sein, um da mitreden zu können. Von solchen Momenten zehre ich lange, auch bei anderen Wettkämpfen.

Wie muss man sich das vorstellen?

Bei einem Marathon geht es für dich als Läufer mental immer auf und ab. Ab Kilometer 30 wird es oft schwierig. Wenn ich an so einen Punkt komme, rufe ich mir einen schönen Moment wie jenen in Paris in Erinnerung. Dann geht der Rest wieder leicht.

Haben Sie einen Tipp für jene, die mit dem Laufen anfangen wollen?

Keine Ausreden suchen, nicht darüber nachdenken, Schuhe anziehen und loslaufen. Spätestens nach zwei Kilometern stellt sich das gute Gefühl ein.

