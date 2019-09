Ein Lukas, drei Gegner und viele Fans

Nicht hau’ den Lukas, sondern besieg’ den Lukas ist einer der vielen Programmpunkte des Messe Ried Meetings, das am Freitag, 13. September, ab 15 Uhr (Zeitplan in der Infobox am Textende) im Rieder Leichtathletikstadion stattfindet. Der Diskurswerfer aus Taufkirchen an der Pram ist aktuell die Nummer drei der Weltrangliste und reist mit einer Bestleistung von 68,98 Meter ins Innviertel. Hier bekommt er es unter anderem mit dem U23-Europameister Kristjan Ceh und dem Ungarn Róbert Szikszai zu tun. Doch auch abseits des Kampfes um den Tagessieg macht man "Jagd" auf ihn: In der Disziplin "3 gegen Luky" können drei Hobbysportler ihr Können im Diskuswurf beweisen. Ihr Ziel ist es, gemeinsam die von Lukas Weißhaidinger beim Meeting erzielte Weite zu übertreffen. Um sich darauf vorzubereiten, wurde bereits trainiert. "Jeden Donnerstag haben wir ein Diskustraining für diese Gruppen angeboten. Einige waren schon da, darunter zwei Mannschaften der Firma Fill in Gurten und eine der Firma Fischerleitner", sagt Wolfgang Moshammer, Obmann des Veranstaltervereins LAG Genböck Haus Ried. Medienpartner des Messe Ried Meetings sind die OÖNachrichten.

WM-Starter zu Gast

Neben Superstar und Publikumsliebling Lukas Weißhaidinger werden am Freitag noch unzählige weitere Spitzensportler in Ried einlaufen – darunter die WM-Teilnehmer Verena Preiner und Ivona Dadic. Darüber hinaus hat "Athleteneinkäufer" Michael Duft weitere Sportler verpflichtet, deren persönliche Bestleistung die bestehenden Stadionrekorde sprengen würden. Beispiele dafür sind die Australier Rohan Browning (10,08 Sekunden über 100 Meter) und Brooke Stratton (7,05 Meter im Weitsprung) sowie die Chinesen Bokai Huang und Ding Bangchao, die beide eine Bestleistung von 5,71 Meter im Stabhochsprung auf ihrem Konto haben. Jeder Athlet, der am Freitag einen neuen Stadionrekord aufstellt, wird mit einer Prämie von 200 Euro belohnt. Wer sich darüber freuen darf, wird am Freitag (heuer aufgrund des September-Termins schon eine Stunde früher) im Leichtathletikstadion ermittelt. Der Eintritt ist frei.

Der Zeitplan

Freitag, 13. September, 15 Uhr: Kinderläufe; 16 Uhr: Stabhochsprung Frauen/Männer, Teambewerb Diskus, 100 Meter Vorläufe Frauen; 16.15 Uhr: 100 Meter Vorläufe Männer; 16.40 Uhr: Vorläufe 100 Meter Hürden Frauen; 17 Uhr: 110 Meter Hürden Männer Vorläufe; 17.10 Uhr: Schulstaffel 4x100 Meter; 17.25 Uhr: 100 Meter Hürden Finale Frauen; 17.30 Uhr: Siegerehrung Kinderlauf-Cup; 17.35 Uhr: 110 Meter Hürden Vorläufe Männer; 17.50 Uhr: Weitsprung Frauen/Männer; 18.15 Uhr: 100 Meter Finale Frauen; 18.25 Uhr: 100 Meter Finale Männer; 18.30 Uhr: Diskus Männer.

Artikel von Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel e.ertl@nachrichten.at