Ein "Liebesausflug", der in Passau ins Stocken geriet

Auf der Rastanlage Donautal-West in der Nähe der bayerischen Dreiflüsse-Stadt Passau wurde in der Nacht auf Montag ein 33-jähriger Belgier von der Polizei kontrolliert. Der Mann war mit seinem Renault Clio auf dem Weg in die Slowakei.

Grund: er wollte seine in Bratislava wohnhafte Freundin am Valentinstag überraschen. Dafür nahm er mehr oder weniger gezwungenermaßen die 1200 Kilometer lange Autofahrt in Kauf, da er seinen Flug in Brüssel verpasst hatte. Das wurde ihm zum Verhängnis. Denn bei der Inbetriebnahme des Autos dürfte er nicht bedacht haben, dass er tags zuvor noch einen Joint geraucht hatte.

Das Schicksal nahm seinen Lauf, da sich beim Belgier bei der Polizeikontrolle Anhaltspunkte für einen Drogenkonsum ergaben, wurde ein Test durchgeführt.

Dieser verlief positiv auf THC. Das brachte dem 33-Jährigen eine Anzeige wegen Drogen am Steuer ein.

Wenn einer eine Reise tut

"Noch schlimmer war für ihn jedoch die vom Arzt festgestellte 48 Stunden lange Fahruntauglichkeit", heißt es in einer Aussendung der Passauer Grenzpolizei. Notgedrungen sei der Belgier mit dem Zug weitergereist, um doch noch rechtzeitig am Valentinstag bei seiner Freundin anzukommen", so die Polizei. Die Pressemeldung der Polizei endete mit dem Satz: "Flugzeug, Auto, Zug – wenn einer eine Reise tut ..."