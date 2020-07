Ein leuchtender Nachthimmel

Unser Astronomie-Kolumnist und OÖN-Mitarbeiter Manfred Fischer aus Ostermiething erklärt: "In dieser Ausdehnung, Intensität und Helligkeit sind sie bei uns, so weit im Süden, 48 Grad Nord, selten zu sehen. Leuchtende Nachtwolken (Abk. NLC von engl. noctilucent clouds) sind Ansammlungen von Eiskristallen oberhalb der Mesosphäre in der Mesopause in 81 bis 85 Kilometern Höhe. Dort wird das absolute Temperaturminimum der Erdatmosphäre erreicht." Die meisten Sichtungen in Mitteleuropa gibt es – so Manfred Fischer – von Anfang Juni bis Ende Juli, in der Zeit um die Sommersonnenwende, in der Dämmerung Richtung Norden als leuchtende faserige Wolkenschleier.

Auch mehrere deutsche Nachrichtensender haben über die Himmelserscheinung berichtet.