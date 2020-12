Ein Lauf unter ganz "besonderen Umständen"

Der diesjährige Seppl-Lauf findet nicht nur corona-bedingt unter besonderen "Umständen" statt, sondern jährt sich auch zum zehnten Mal. Der traditionelle Benefizlauf um die Organisatoren Walter Kopp und Hermann Gasteiger wurde erstmals 2011 für den Verunglückten und Namensgeber Sepp Wurm ins Leben gerufen. Der Bruder von Hermann zog sich im Jahr davor bei einem Arbeitsunfall einen hohen Querschnitt zu und ist seither vom Hals abwärts gelähmt. Er ist nach monatelangem Klinikaufenthalt und anschließender Reha auf den Rollstuhl und eine 24-Stunden-Betreuung angewiesen.

Mit dem Spendenerlös des ersten Laufs konnte die lang ersehnte Hebebühne für seinen VW-Bus gekauft werden. So kann Sepp Wurm wieder am sozialen Leben (Besuche, Feiern, Friseur, Einkäufe, Arzttermine oder Spazierfahrten) teilnehmen. Ihm wurde dadurch wieder ein Stück Selbstbestimmung und Mobilität geschenkt. Dieses Jahr sollte der Erlös des Jubiläumslaufs erneut seinem Namensgeber zugute kommen. Mit dem diesjährigen Erlös möchte sich Seppl einen lang gehegten Wunsch erfüllen und zum ersten Mal in seinem Leben Urlaub am Meer in einem behindertengerechten Hotel machen. Auch die Anschaffung eines aufwändigen Pflegebettes steht demnächst an.

Mit vielen kleinen und größeren Spenden konnte über die vergangenen zehn Jahre vielen Menschen direkt, persönlich, unkompliziert und vor allem regional geholfen werden. Aber nicht nur Geld ist der eigentliche Antrieb des Organisationsteams dieser liebgewonnen Tradition. Es soll für jedermann auf diesem Weg vor allem Solidarität, Wärme, Nächstenliebe und Mitgefühl zum Jahreswechsel zum Ausdruck gebracht werden können.

Aber was nun, mitten in der zweiten Welle der Coronakrise? Heuer soll nicht gelaufen, sondern per Fotostrecke die Meter für den guten Zweck gemacht werden. Jeder, der spendet, kann ab Donnerstag, 17. Dezember, ein Foto zum Thema Seppl-Lauf auf die Facebookseite "Seppl-Lauf 2020 #seppllaufchallenge" hochladen. Ohne Facebookprofil können die Fotos an die Mailadresse seppllauf@gmail.com gesendet werden, um dann auf oben genannter Facebookseite veröffentlicht zu werden. Auf dem Foto sollte in irgendeiner Weise das Wort "Seppl-Lauf" zu lesen sein. Jetzt ist Kreativität und Einsatz gefragt, denn das Bild mit den meisten "Gefällt mir"- Angaben in Verbindung mit einer Spende wird an Silvester prämiert! Einsendeschluss für die Teilnahme an der Prämierung ist der 29. Dezember.

Gespendet werden darf natürlich die "Startgebühr zur Fotostrecke" von zehn Euro pro Person (oder auch jeder andere Betrag, Spendenquittung möglich) auch ohne Bild auf das Konto "Seppl-Lauf", IBAN AT84 2040 4000 4186 8498, BIC SBGSAT2SXXX oder auf der Spendenseite www.betterplace.me. Gerne werden noch weitere Spenden über den Silvestertag hinaus, bis einschließlich 7. Jänner angenommen.

