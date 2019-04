Ein Lauf für die Rückenmarksforschung, der die Welt verbindet

RIED. Beim Wings for Life World Run am 5. Mai laufen weltweit und gleichzeitig tausende Menschen – auch im Rieder Stadtpark

120 Teilnehmer waren 2018 im Rieder Stadtpark unterwegs. Bild: LG Innviertel

"In einer Gruppe steigt die Bereitschaft, sich zu schinden", sagt Josef Wimmer, Obmann der LG Innviertel. Und wer sich am Sonntag, 5. Mai, schinden (oder nur gemütlich laufen) möchte, der sollte das unbedingt beim Wings for Life World App Run im Rieder Stadtpark machen. Organisiert wird die Veranstaltung von Süssmed Medizintechnik und LG Innviertel. Der Startschuss für die Teilnehmer fällt um exakt 13 Uhr. Und so funktioniert es: Einfach die Wings-for-Life-World-Run-App herunterladen, anmelden, spenden (die Startgebühr beträgt 20 Euro) und gegen das virtuelle Catcher Car, das 30 Minuten nach dem Startschuss losfährt, antreten. Hundert Prozent der Startgelder fließen in die Wings-for-Life-Stiftung, die Forschungsprojekte zur Heilung von Rückenmarkserkrankungen sowie -verletzungen unterstützt.

Der 1,5 Kilometer lange Rundkurs im Rieder Stadtpark ist auch für Rollstuhlfahrer bestens geeignet. Einzige Voraussetzung: Sie müssen mit einem manuellen Rollstuhl starten. Im Vorjahr waren es bereits 120 Teilnehmer, die gemeinsam in Ried ihre Runden gedreht haben. Gründe, um mitzumachen, gibt es neben dem guten Zweck noch viele weitere, wie Eva Süss erklärt: "Die Stimmung in Ried ist jedes Jahr unglaublich gut. Man spürt die Motivation der Teilnehmer im ganzen Stadtpark. Es ist eine Veranstaltung für alle, egal ob Hobby- oder ambitionierter Läufer. Wer zum Beispiel einen Schnitt von rund 7 km/h hat, der wird ungefähr eine Stunde lang unterwegs sein. Außerdem gibt es bei uns ab 12.30 Uhr ein Warm-up-Event mit DJ, eine Labestation und Kinderschminken." Auch Josef Wimmer, Obmann der LG Innviertel, möchte möglichst viele Interessierte motivieren. "Für den guten Zweck zu laufen lohnt sich immer. Außerdem ist dieser organisierte App-Run eine tolle Werbung für die Stadt Ried." Für die kulinarische Verköstigung der Zuschauer ist auch in diesem Jahr wieder der SV Schildorn zuständig.

Im Vorjahr waren beim App-Run in Ried zwei Läufer besonders flott unterwegs: Der Riedauer Christian Summereder schaffte in der vorgegebenen Zeit mehr als 42 Kilometer, Marcus Reischauer aus Pattigham wurde nach 40 Kilometern vom virtuellen Catcher Car eingeholt.

Weitere Informationen

Um an diesem organisierten App Run teilzunehmen, müssen Sie sich die Wings for life World Run App, für Android oder iPhone, herunterladen und sich für den Lauf in Ried registrieren. Wichtig für die Veranstaltung: Das Handy sollte voll aufgeladen sein. Das Rennen startet um 13 Uhr, das virtuelle Catcher Car 30 Minuten später. Weitere Infos: www.wingsforlifeworldrun.com/at/de/app-run-ried-im-innkreis

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema