Thermenlauf in Geinberg setzt auf Tradition und den "besonderen Flair"

Im vergangenen Jahr waren insgesamt mehr als 400 Läufer in Geinberg am Start.

Der Innviertler Sportkalender hat im Laufe des Jahres viele Höhepunkte zu bieten. Einer, der immer relativ spät ansteht, ist der Thermenlauf in Geinberg, der traditionell am zweiten November-Wochenende über die Bühne geht. Zum mittlerweile 25. Mal organisiert der Laufclub Geinberg am kommenden Sonntag, 10. November, die erfolgreiche, weil unter den Sportlern so beliebte, Veranstaltung, die von den OÖNachrichten seit vielen Jahren als Medienpartner begleitet wird.Von Anfang an mit dabei ist "Mister Thermenlauf" Alois Petermaier. Zunächst als Ideengeber und Mitorganisator am Werk steht der Laufclub-Obmann in diesem Jahr bereits zum 14. Mal an vorderster Organisationsfront.

"Das Laufen kann man nicht neu erfinden, aber wir versuchen jedes Jahr bestmöglich, ein tolles Erlebnis für alle Laufbegeisterten auf die Beine zu stellen", sagt Petermaier. Gemeinsam mit seinem Team sei die Durchführung des Sportevents nach all den Jahren natürlich eingespielt, aber nicht weniger herausfordernd. Bereits im März beginnen die Vorbereitungsarbeiten, rund 60 Helfer werden am Renntag selbst benötigt, um den Lauf in gewohnter Form bestmöglich abwickeln zu können.

Spaß für Klein und Groß steht in Geinberg im Vordergrund. Bild: HCH-FOTOPRESS Christoph Hatheuer

Besonderer "Thermen-Flair"

Mehr als 400 Teilnehmer waren in Geinberg in den vergangenen Jahren auf der Strecke unterwegs, von einer ähnlich hohen Anzahl geht Petermaier auch in diesem Jahr wieder aus. "Es ist natürlich etwas wetterabhängig, aber je mehr Läufer am Start sind, umso lustiger ist es auch für jeden einzelnen. Selbstverständlich geht es ums Gewinnen, aber der Spaß am Laufen und der Bewegung ist uns ebenfalls ein großes Anliegen", sagt der Laufclub-Obmann.

Diese Freude an der Bewegung will man in Geinberg auch den Jüngsten bereits vermitteln. In diesem Jahr werden die Kinderläufe erstmals anlässlich des "Innviertler Kids-Cups" über die Bühne gehen. Von der U6 bis zur U16 ist ein Start in verschiedenen Alterskategorien möglich.

Im Anschluss folgen die Hauptläufe. Wie in Geinberg üblich, können die Läuferinnen und Läufer über 5,3 und 10 Kilometer antreten. "Die Strecke ist traditionell anspruchsvoll, aber für jeden gut bewältigbar", sagt Petermaier, der an "seinem" Lauf insbesondere die Rahmenbedingungen, hauptsächlich gegeben durch das Spa Resort Geinberg, schätzt. "Jeder Lauf hat etwas zu bieten, bei uns ist der Flair am Thermenplatz schon etwas Besonderes."

Dieses Erfolgsrezept soll auch am kommenden Sonntag wieder besonders vielen Sportlern aus der Region und darüber hinaus schmecken.

Anmeldungen sind noch bis Samstag, 9. November, 12 Uhr, unter www.lcgeinberg.com möglich

