Ein kunstvolles "Gestöber" in der "galerie20gerhaus" in Ried

In der Vorweihnachtszeit und im Jänner findet in der "galerie20gerhaus", Bahnhofstraße 20 in Ried, die Ausstellung "Gestöber" statt. Dabei präsentieren über dreißig Künstler und Kunsthandwerker aus der Region ihre Werke im kleinen Format. Diese vielseitige Schau bietet eine wunderbare Gelegenheit, Kunst und Kunsthandwerk in seiner ganzen Bandbreite zu entdecken.

Die Ausstellung zeigt die faszinierende Vielfalt des kreativen Schaffens: von Malerei, Grafik und Fotografie bis hin zu Skulpturen, Objekten, Keramik und Schmuck. Jedes Werk ist einzigartig und erzählt seine eigene Geschichte. Die kleinen Formate eignen sich nicht nur perfekt, um ein besonderes Geschenk für die Liebsten zu finden, sondern auch, um sich selbst mit einem Unikat zu erfreuen. In der gemütlichen Atmosphäre der galerie20gerhaus lädt "Gestöber" dazu ein, die Werke in aller Ruhe zu betrachten und in der Hektik der Vorweihnachtszeit einen Moment der Besinnung und Inspiration zu erleben. Der Titel "Gestöber" verweist einerseits auf das winterliche Schneetreiben, zum anderen steht er für das kreative Durcheinander, das zum Stöbern einlädt. In diesem kunstvollen "Gestöber" findet jeder Besucher ein Stück, das das Herz erwärmt.

Öffnungszeiten: 29. November bis 21. Dezember: Mittwoch bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 17 Uhr. 23. Dezember von 10 bis 18 Uhr, 24. Dezember von 10 bis 12 Uhr. 10. bis 18 Jänner: Freitag von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr.

