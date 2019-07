Ein Kopfinger als Brückenbauer

Er hat eine eindrucksvolle Karriere vom Wirtssohn über den Bankdirektor und Schiffmeister zum Gemeinderat von Wien hingelegt, ist trotzdem aber heute den wenigsten Innviertlern bekannt. Josef Wasner, dessen Leben Heimatkundler Johann Klaffenböck erforscht und in einer 24-seitigen Broschüre niedergeschrieben hat.

Urteil nicht nur von Klaffenböck: "Josef Wasner war eine bemerkenswerte Person!" Er hat beim "Wirt in Götzendorf" am 24. August 1815 das Licht der Welt erblickt. Obwohl "in dieser Zeit die überwiegende Mehrheit der ländlichen Bevölkerung gar nicht oder nur ungenügend lesen und schreiben konnte – Hauptsache man konnte schwer und tüchtig arbeiten – hat sich Wasner aus eigenem Antrieb viel Bildung angeeignet", weiß Klaffenböck.

Schon mit 20 Jahren verließ Wasner Kopfing, um als Schiffsschreiber in Obernzell zu starten und Schiffmeister in Wien zu landen, wo er sich 1850 selbstständig machte und es durch den Umstieg von mit Pferden gezogenen Schleppkähnen zu Dampfschiffen zu großem Ansehen und Vermögen schaffte. 1868 verkaufte er seine Anteile an die DDSG, um wenig später als Direktor der Ersten österreichischen Spar-Casse für deren Image und Weiterentwicklung neuer Geschäftszweige zu sorgen. Nebenbei beschäftigte sich der in Leopoldstadt Lebende mit Kommunalpolitik und wurde 1874 Gemeinderat in Wien.

Wenig später wurde er zum Obmann der damals stimmenstärksten liberalen Mittelpartei gewählt. "Und war so einer der politisch einflussreichsten Persönlichkeiten Wiens", erzählt Johann Klaffenböck.

Als Spitzenpolitiker hat sich Wasner vor allem um die Interessen der Not leidenden Bevölkerung angenommen. Wien war oft von Hochwassern der Donau betroffen. Die Überschwemmungen trafen hauptsächlich die Armen. Josef Wasner kannte als Schiffmeister die Donau und ihre Gefahren. Er machte sich für die Donauregulierung stark und damit einhergehend den Bau von neuen Donaubrücken. Vom Kaiser wurde ihm für dieses Engagement die höchstmögliche Auszeichnung für Zivilpersonen, das "Goldene Verdienstkreuz mit Krone", verliehen.

Nach dem überraschenden Tod am 2. Februar 1881 im 66. Lebensjahr stellte sich bei der Testamentseröffnung noch einmal die soziale Gesinnung und Großzügigkeit Wasners heraus, hat er doch vielen Organisationen und Vereinigungen Großspenden zukommen lassen.

Was ihm die Stadt Wien mit einer nach ihm benannten Straße dankte. Die Wasnergasse im 20. Bezirk existiert heute noch. In Kopfing ist Wasner heute weitgehend vergessen. Konsulent Johann Klaffenböck schreibt in der von ihm verfassten Broschüre u.a.: "Wasner ist nicht hineingeboren in eine wohlhabende Bürgers- oder gar Adelsfamilie. Im Gegenteil, er hatte eine entbehrungsreiche Kindheit und Jugend. Diese harte Jugend hat den später so erfolgreichen Geschäftsmann und Politiker für sein Leben geprägt und erklärt auch seine große soziale Einstellung. Wie wenige in seiner Position kannte er die Bedürfnisse jener Mittellosen und Armen des damaligen Wien. Seine eigene Lebenserfahrung hat seinen Blick für die am Rande der Gesellschaft lebenden Menschen geschärft und ihre Anliegen gut verstanden und vertreten."