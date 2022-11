Vor fast drei Jahren wurde in Braunau ein ganz besonderer Koffer gepackt: der Bodenkoffer. Mit einfachen Methoden macht er jeden Landwirt zum Diagnostiker seines Grund und Bodens. Mittlerweile ist der Koffer auf sämtlichen Höfen, Schulen und Universitäten in Österreich, Bayern, Luxemburg, Italien und sogar im mittelamerikanischen El Salvador angekommen. Seit kurzem ist er noch dazu preisgekrönt. Eine großartige Erfolgsgeschichte, die für immer am Boden bleiben wird.