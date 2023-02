Ein "Kellerduell" in der Josko-Arena

Es ist das Duell Vorletzter (Ried) gegen den Letzten aus der Steiermark.

"Es ist für uns natürlich ein enorm wichtiges Spiel. Weniger, was den Gegner betrifft, weil er Letzter ist. Vielmehr, weil wir positive Energie und Stimmung für die nächsten Runden mitnehmen wollen", sagt SV-Ried-Trainer Christian Heinle, der einmal mehr an den Zusammenhalt im Verein appelliert. "Gegen den Sport-Club im Cup standen neun Spieler in der Startformation, die vor eineinhalb Jahren noch in der zweiten Liga gespielt haben. Wenn wir zusammenstehen, dann schaffen wir den Klassenerhalt."

Mit einem Sieg würde Ried den Vorsprung auf fünf Punkte ausbauen. Mit einer Niederlage würden die Innviertler auf den letzten Platz der Tabelle zurückfallen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper