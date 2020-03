"Mein Plan war, dass ich drei Jahre hier bleibe. Mittlerweile bin ich fast 30 Jahre in den USA". Fritz Höckners (54) Pläne haben sich ein wenig verändert in den vergangenen Jahren. Der Manager – er kam 1985 ins Unternehmen – leitet die US-Niederlassung des Rieder Maschinenherstellers Wintersteiger AG in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah. Dort lebt er auch mit seiner Familie.