Ein Hörsturm über Ried

RIED. Die Konzertreihe "Hörsturm" gibt es seit fünf Jahren, nun wurde dazu auch ein gleichnamiger Kulturverein gegründet. Von September bis Dezember finden wieder Konzerte mit zeitgenössischer Musik und Performance statt.

Den Auftakt bilden vier Konzerte am Samstag, 16. September. Am Abend dieses Tages werden an verschiedenen Orten Konzerte gestaltet, wobei traditionelle Musikkultur und zeitgenössische Musik gegenübergestellt werden. 18 Uhr, Stadtpfarrkirche: Luft bringt Klang, ein Aufeinandertreffen luftbetriebener Instrumente: Orgel, Blockflöte, Sheng (Instrument aus Taiwan). 19 Uhr: Abstraktion einer Orgel, Orgelinstallation im Museum Innviertler Volkskundehaus. 20.30 Uhr: What is your relationship with it? Performance im Stadtsaal mit einer Künstlerin in Residence aus Taiwan.

Es geht weiter im November

Weitere Veranstaltungen sind für Samstag, 4. November (18 bis 22 Uhr), und für Sonntag, 17. Dezember (17 bis 21 Uhr, Techno-Z Ried), mit der Produktion Traumwandler:in geplant. Die Reihe Hörsturm ist eine Veranstaltung im Rahmen des Inn4tler Sommers.

Details zu den Veranstaltungen und zur Reihe Hörsturm allgemein unter www.hoersturm.at

