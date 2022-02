Mehr als zwei Hindernisse schaffen. Das hat sich Sebastian Zweimüller vorgenommen. Der 26-Jährige nimmt bereits zum dritten Mal an der Fernsehshow "Ninja Warrior Austria" (Details in der Infobox am Textende) teil. Während er bei seiner Premiere 2017 bis ins Halbfinale kam, war bei seinem zweiten Start schon nach dem zweiten Hindernis Schluss. "Ich war nicht ganz bei der Sache und im Kopf schon beim nächsten Hindernis. Das ist mir zum Verhängnis geworden. Mich hat’s einfach runtergehaut.