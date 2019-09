Herzgesundheit ist der Schwerpunkt einer Initiative des Vereines Gesundes Ried, der am Freitag, 27. September, den ersten Innviertler Herzgesundheitstag präsentiert (Details siehe unten). Der Rieder Kardiologe und Leiter der Abteilung Innere Medizin II am Rieder Krankenhaus erklärt im OÖN-Gespräch, was jeder Einzelne tun kann, um seinem Herzen etwas Gutes zu tun. Seine Empfehlungen basieren auf vier Säulen: Bewegung, Ernährung, Psyche und Nicht-Rauchen.