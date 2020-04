Ein gemeinsamer Online-Shop für Unternehmen aus dem Innviertel und Hausruckviertel

„Gemeinsame Online-Einkaufsplattform wäre Ausrufezeichen der Region“, titelten die Innviertler Nachrichten am 8. August 2016. Das Zitat stammt vom Innviertler Unternehmer Heinz Brückl. Es müsse nicht sein, dass man sich die Online-Einkäufe aus anderen Ländern schicken lassen muss, wenn man die Dinge auch in der Region kaufen könne- „Wenn sich mehrere Innviertler Firmen und Organisationen zusammentun und eine solche Online-Einkaufs- und- Präsentationsmöglichkeit ins Leben rufen, wäre das ein tolles, nachhaltiges Ausrufezeichen der Region für die Zukunft“, sagte Brückl vor mehr als dreieinhalb Jahren.

Mit etwas Verspätung wurde – in erster Linie der Corona-Krise geschuldet – von der Rieder Werbeagentur Monobunt jetzt ein solcher Online-Marktplatz für das Innviertel und angrenzende Hausruckviertel ins Leben gerufen, die OÖN haben über das Projekt berichtet. Unter www.unsermarktplatz.at haben sich in den vergangenen Tagen bereits mehr als 80 lokale Händler registriert und bereits mehr als 1200 Artikel, die in diesem gemeinsamen Web-Shop gekauft werden können, angelegt.

„Aktuell ersten wir Wissensdatenbanken in Form von Videoanleitungen für die Händler“, sagt Monobunt-Geschäftsführer Norbert Strappler. Aktuell gebe es bereits drei Sponsoren, die den Online-Marktplatz tatkräftig unterstützen würden und demnächst vorgestellt werden sollen, so Strappler auf OÖN-Anfrage.

Aufgrund der Sponsoren ist der Online-Marktplatz für die Händler im ersten Jahr gratis. Die Unternehmen können sich selber registrieren. Bei der Webshop-Lösung greifen die Monobunt-Verantwortlichen auf eine ausgereifte Lösung zurück, eine Handy-App für eine möglichst einfach und rasche Bedienung des Webshops ist in Arbeit.

