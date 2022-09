Ein ganzes Jahr Innviertel

Mit diesem Wandkalender haben Sie das Innviertel und seine schönsten Ansichten ein Jahr lang im Blick – Monat für Monat, und das in höchster Qualität. Der Aspacher Fotograf und Autor Andreas Mühlleitner hat nach seinen Panorama-Kalendern dieses Mal ein anderes Kalenderformat gewählt: "Mein Innviertel. Unser Lebensraum" ist quadratisch.

Der Kalender und ein neues Postkarten-Set (edition panoptikum) mit Motiven des Aspacher Fotografen wurden vergangenen Freitag in der Kunst-Druck-Werkstatt Oskar (Pointecker) in der Rieder Eislaufgasse und in der Giesserei präsentiert.

Touristiker Gerald Hartl (li.) und Andrea Eckerstorfer unterstützten Kalender und Postkarten-Set Bild: W. Lichtenberger

Kalender und Postkarten-Set

Wie in seinen Innviertel-Büchern geht es Andreas Mühlleitner auch in den Kalender-Bildserien darum, den Blick für das Schöne und Wertvolle in der Innviertler Landschaft, unserem Lebensraum, zu schärfen. Das alles sei nicht selbstverständlich, sollte aber gebührend wahrgenommen werden, erklärte Andreas Mühlleitner in der Kalenderpräsentation.

Seine Bilder und Bild-Produkte sind stets auch ein Plädoyer für bewusstes Fotografieren. Zu sehen sind aktuell in der Giesserei auch gerahmte Bilder von Andreas Mühlleitner in Galeriequalität und limitierter Auflage.

Gleichzeitig mit dem Kalender wurde auch ein Postkarten-Set mit zwölf Karten – ebenfalls mit Innviertler Motiven – vorgestellt. Die Anregung "Schreib mal wieder eine Postkarte" sei damit natürlich verbunden, sagte Andreas Mühlleitner.

Andreas Mühlleitner Bild: W. Lichtenberger

Kalender und Postkarten-Set sind ab sofort überall im Buchhandel sowie bei Oskar Pointecker in der Eislaufgasse 5 in Ried erhältlich; ebenso die exquisiten und limitierten ausgestellten Bilder.