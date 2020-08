Am Eingang warten Männer mit Maske, Stift und Papier. Nach und nach rücken die Besucher auf der Dorfer Sportanlage in Abständen zu ihnen vor, um Name und Telefonnummer anzugeben. Zwei Ständer zur Hände-Desinfektion stehen ebenso bereit. Das Fußball-Unterhaus startet in die neue Saison – trotz Corona. Die Union Dorf scheint, zumindest was die vorgeschriebenen Maßnahmen betrifft, für das erste Spiel gut vorbereitet zu sein. Für ein Spiel, das bis zum Abend davor auf der Kippe stand.