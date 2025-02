Ein frischer Wind weht durch die Küche im Kellerbräu

"Wir werden die Wirtshauskultur im Kellerbräu weiterhin hochhalten", sagte Alois Stamminger vor ziemlich genau einem Jahr bei einem Termin mit den OÖN. In diesem Gespräch kündigte das Rieder "Gastro-Urgestein" an, sich nach fast drei Jahrzehnten aus dem Tagesgeschäft des Rieder Kult-Wirtshauses zurückzuziehen. Alles werde so unaufgeregt weiterlaufen wie bisher, ein nahtloser Übergang sei mit einem neuen Küchenchef garantiert.