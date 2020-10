Ein Fixtermin seit 33 Jahren

"Woast da‘s nu, wia….?" Mit diesem Satz werden viele Episoden aus dem früheren Berufsleben der "Brandstetter-Tischler" bei den monatlichen Stammtischen in Erinnerung gerufen und lösen immer wieder ein Schmunzeln und Lachen aus. Vor vier und mehr Jahrzehnten führte sie ihr Beruf in der Andorfer Ortschaft Hötzlarn zusammen.

1987 wechselte der Chef in die Berufsschule als Lehrer. Die Betriebsschließung wurde gleichzeitig zur Geburtsstunde für den Stammtisch, der jeden ersten Donnerstag im Monat einen Fixtermin für die früheren Arbeitskollegen darstellt. "War es anfangs die Neugierde zu wissen, was der Einzelne in Zukunft beruflich machen wird, so ist es mittlerweile ein gesellschaftliches Highlight", stimmen die beim Besuch durch die OÖN Anwesenden überein.

Wer zu spät kommt, muss zahlen

Fünf frühere Arbeitskollegen sowie die beiden Chefs sind mittlerweile verstorben, dennoch kommen zehn Berufskollegen regelmäßig zu den monatlichen Treffs. "392 Stammtische hatten wir in 33 Jahren schon, nur zwei sind wegen Corona im heurigen Frühjahr ausgefallen", sagt Heinz Wohlfahrt. Der Termin steht und nur das Lokal und besondere Aktivitäten werden gemeinsam festgelegt oder per Whatsapp mitgeteilt. Von Kegeln, Sportschießen, Plattenwerfen und Stockschießen auf Eis und Asphalt bis zum Fischen reichen dabei die Aktivitäten mit jeweils anschließendem Einkehrschwung.

Auf die Frage nach der Dauer kommt von einem Stammtischmitglied wie aus der Pistole geschossen die Antwort: "Um acht Uhr abends beginnt der Stammtisch und am nächsten Tag sind wir wieder in unserer Arbeit." Die früher für den kaufmännischen Bereich zuständige Schwester des Chefs, Fanni Seidl, führt auch heute noch Buch über die Anwesenheit beim Stammtisch und verwaltet die Kassa, mit der eine jährliche Weihnachtsfeier finanziert wird. Jeder Anwesende hat zwei Euro beizutragen, wer sich entschuldigt oder wer zu spät kommt, muss drei Euro in die gemeinsame Schatulle legen. "Falls jemand auf einen Stammtischtermin vergisst, muss er sich zusätzlich beim nächsten Abend mit einer flüssigen Stammtischrunde freikaufen", sagt Fanni Seidl schmunzelnd in Richtung einiger Anwesender.

Gemeinsame Wirtshaustour

Auch Stammtischausflüge gehören zu gemeinsamen Terminen. So ging es 2011 zu einer Tour durch Bayern in jene Wirtshäuser, die früher von der Tischlerei Brandstetter eingerichtet wurden. Unvergesslich sind für alle die vielen Episoden, die nach übereinstimmender Meinung ein Buch füllen würden. Vor allem der Name des bereits verstorbenen Josef Paulusberger wird dabei immer wieder mit lustigen Geschichten in Zusammenhang gebracht. Einmal hat es den "Woferl Sepp" aber auch selbst betroffen. Ein Arbeitskollege bat seinen Beifahrer zu schauen, ob bei einer Parkplatzausfahrt seitlich ein Fahrzeug kommt. "Woferl Sepp" öffnete daraufhin die Fahrzeugtür und wurde dabei von einer Wasserdusche, die auf der LKW-Plane eingestaut war, überrascht. Die Wassermenge überströmte ihn und schwemmte auch noch den für ihn legendären Hut mit.

Im Betrieb waren vor allem Lehrlinge in ihren ersten Arbeitsmonaten vom Ideenreichtum ihrer Gesellen betroffen. So wurde ein Jungtischler in einer Mutprobe im Betrieb mit dem Stapler vier Meter hochgehoben. Just im Moment als der Stapler ganz ausgefahren war, ging der Chef zur Tür herein und tobte mit den Worten: "Was habt ihr denn da schon wieder angestellt?" Alle liefen sofort zu ihren Werkstücken und ließen den Lehrling auf der Staplergabel zurück, von der ihn der Chef herunterholte. Solche Schwänke, die auch der Chef rasch wieder verzieh, schweißen zusammen. So wurden aus Tischlerkollegen "Stammtischler" und mittlerweile gute Freunde.

