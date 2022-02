Miteinander alt werden – das ist ein Wunsch, den viele jung vermählte Paare haben. Bei Johann (93) und Ernestine Moser (94) ging dieser Wunsch in Erfüllung. Sie können auf 70 gemeinsame Ehejahre zurückblicken und feierten daher das seltene Jubiläum der Gnadenhochzeit. Die Wege der beiden kreuzten sich bereits in der Volksschule. Es vergingen allerdings noch Jahre, ehe es endgültig "funkte". Am Dienstag, 15. Jänner 1952 wurde in der Rieder Stadtpfarrkirche geheiratet.