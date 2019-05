Ein Fest der Nachhaltigkeit

Es ist ein "Markt für nachhaltiges Leben und Wirtschaften im Innviertel", der am Freitag, 17. (14-18 Uhr), und Samstag, 18. Mai (10-16 Uhr), erstmals im Meißl Haus am Roßmarkt sowie in Partnerbetrieben der Innenstadt über die Bühne geht. Unter dem Titel "innfair" werden mehr als 70 Aussteller ihren Beitrag dazu anbieten. Veranstalter ist der Verein Trafos unter Obmann Max Gramberger, der Regionalität und Nachhaltigkeit fördern will.

"Der Verein will sichtbar machen, was es schon alles gibt, Mut machen für weitere neue Schritte und ein immer dichteres Netzwerk für Nachhaltigkeit schaffen", heißt es in der Broschüre des Vereins. Obmann Max Gramberger sagt: "Ich erlebe immer mehr Menschen, denen klar ist, dass wir gute neue Wege brauchen, um unseren Kindern und Enkeln auch in Zukunft in die Augen schauen zu können." Dort etwas tun, wo man etwas tun könne, sei das Gebot der Stunde, sagt Kassier Karl Weilhartner, der mit kreativen, selbstgestalteten Ausstellungsständen (angefertigt mit einer Gruppe von Vereinsmitgliedern) auch persönlich ein Zeichen setzt.

Die beiden Markttage werden ergänzt durch Workshops (auch für Kinder), unter anderem gibt es einen "Upcycling-Nähworkshop", bei dem aus alten Stoffen neue Kleidungsstücke geschneidert werden (Samstag, 10 und 14 Uhr).

Festabend am Freitag

Das Fest der Nachhaltigkeit in der Bauernmarkthalle mit Impulsreferat von Welt der Frauen-Chefredakteurin Christine Haiden und Musik von der Peter Mayr-Hofkapelle geht am Freitag ab 19 Uhr über die Bühne.